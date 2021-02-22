Show TV Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 117. son bölüm full izle! Çukur son bölümde neler oldu?

Show TV dizisi Çukur, 4 sezondur soluk soluğa izleniyor. Büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Çukur, her hafta milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Bu hafta da seyircilerle buluşan Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur canlı izle! Çukur 117. son bölüm full kesintisiz izle!

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, her hafta olduğu gibi bu hafta da geçen haftaki heyecanlı bölümün ardından merakla beklendi! Milyonlarca kişinin soluk soluğa izlediği dizi Çukur dizisinin fragmanı merak uyandırdı! Çukur'un son hali herkesi şoke ederken, Cumali amcanın Çukur ve Koçovalılar için olan planları da iyice merak edilmeye başlandı!Peki, Bu hafta da seyircilerle buluşan Çukur dizisinde neler olacak Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 113. bölüm fragmanı! Çukur Canlı izle! Çukur 117. son bölüm full kesintisiz izle!

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ÇUKUR 117. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesecek.

Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu'nun niyetini öğrenen Amca kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak. Çukur'da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultan'la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca'nın evde yarattığı değişime şahit olacak. Yamaç'ın Amca'nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek. Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesecek.

ÇUKUR 116. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ÇUKUR 116. SON BÖLÜM FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali'nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç'ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek. Amca'nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca'nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.