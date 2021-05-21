Show TV Avrupa'da Yeni Bir Programa Başlayacak Olan Gonca Yener Thomas Kimdir?
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Show TV Avrupa'da Yeni Bir Programa Başlayacak Olan Gonca Yener Thomas Kimdir?

Show TV Avrupa'da Yeni Bir Programa Başlayacak Olan Gonca Yener Thomas Kimdir?
Bültenler - Haberler | Güncel

Show TV Avrupa ekranlarında her Pazar yayınlanacak olan yeni bir program başlıyor. Gonca Yener Thomas İle Güç Sende" isimli programı ile ekranlara gelecek olan psikolojik danışman, aynı zamanda yaşam koçu ve gevşeme teknikleri hocası olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye saat 13.00'de yayınlanması planlanan programın Avrupa yayın saati ise 12.00 olarak belirlenmiş. Peki, Gonca Yener Thomas kimdir?

Gonca Yener Thomas, 1981 yılında Adana ilinde dünyaya gelmiştir. Ailesi iççi olarak Almanya'ya gidince kendisi de ilkokulu Türkiye'de babaannesinin yanında tamamlamıştır.1992 yılında 11 yaşındayken Almanya'daki ailesinin yanına gider ve eğitim yaşamının geri kalan bölümünü burada tamamlamak zorunda kalır. Almanya'da güzellik uzmanı olarak başladığı çalışma hayatından insanlara daha faydalı olacağına inandığı başka bir alana geçiş yapar. Aldığı pek çok eğitim sonunda psikolojik danışman, yaşam koçu, Quantum Dokunuşu Hocası, Mental Koç ve Gevşeme, Dinlenme Teknikleri Hocası olmuştur.

6 yıldır bu alanlarda faaliyet gösteren Gonca Yener Thomas, kendisine gelen pek çok TV programı teklifini reddetmiş ama Show TV'den gelen teklife kayıtsız kalamamıştır. Bunun nedenini de " Aslında TV programı yapmayı düşünmüyordum. Daha önce de pek çok televizyon kanalından teklif geldi ama daha çok yerel televizyon kanallarıydı. Show TV Avrupa ise daha çok global bir kanal niteliğinde. Yani bu programla çok daha fazla insana yardımcı olmam mümkün olacak. O nedenle bu programı yapmayı kabul ettim." Şeklindeki sözleriyle özetledi.

Hayatta Üstlendiğimiz Rolleri Biz Kendimiz Seçeriz

Şu anda halen kişisel gelişim alanlarında çalışmalarına devam etmekte olan Gonca Yener Thomas, evli ve 2 çocuk annesidir. Hem anne hem eş hem de kariyer sahibi olan bir kadın olmaktan mutlu olduğunu söyleyen psikolojik danışman Thomas," Hayatta her zaman roller üstlenmek zorunda kalacağız. Bu rolleri bir zorunluluk olarak değil de kendi seçimlerimiz olarak görmeye başladığımızda rollerimiz bize ağır gelmez. Çocuklarımız bizim seçimlerimiz sonucunda dünyaya gelirler; eşimizle evlenmeyi yine biz seçeriz. O zaman bu seçimlerimizi en iyi şekilde yaşamalı ve mutlu olmalıyız." Şeklindeki sözleriyle hayatından şikâyet edenlere de güzel mesajlar vermiş oldu.

Kaynak: Bültenler

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