Show TV Alev Alev canlı izle! Alev Alev 16. yeni bölüm canlı izle! Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin Perşembe günleri çok izlenen ve sevilen dizisi Alev Alev bu akşam 16. bölümüyle ekranlara gelecek! Alev Alev canlı izlemek için yazımızdaki linkten yararlanabilirsiniz! Show TV Alev Alev canlı izle! Alev Alev 16. yeni bölüm canlı izle! Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 17. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerinde Demet Evgar, Berkay Ateş, Dilan Deniz Çiçek, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan ve Zuhal Olcay gibi oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi bu Perşembe 16. bölümüyle ekranlara geliyor! Alev Alev yeni bölüm fragmanını izleyen izleyiciler, bu hafta için çok heyecanlı! Peki, Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 15. son bölümde neler oldu? İşte, Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev 16. bölüm izle tek parça! Alev Alev canlı, kesintisiz izle!

SHOW TV ALEV ALEV YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüya Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir.

Cemre, Güneş'in geçici velayetini almak için çabalamaya devam etmektedir. Çelebi zekice manevralarla kendisine yapılan saldırıları göğüslerken, karşısına hiç beklemediği yeni bir düşman çıkar. Ömer ve İskender arasında sert bir mücadele başlamak üzeredir. Ömer bu mücadelede karşısında sürpriz bir ismi bulur. Rüya Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir. Cemre ise Çelebi ile olan savaşında, yeni ve umut dolu bir hayatın kapısını aralar.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ALEV ALEV SON BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV!

Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder. Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır. Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.