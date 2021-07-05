Shotgun Wedding Filmi

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Shotgun Wedding Filmi

Shotgun Wedding Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Shotgun Wedding filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Shotgun Wedding filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

Yönetmen: Jason Moore

Senaryo: Mark Hammer, Elizabeth Meriwether

Oyuncular: Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Jennifer Lopez, D'Arcy Carden, Sônia Braga, Callie Hernandez, Alex Mallari Jr., Cheech Marin, Lenny Kravitz, Steve Coulter , Desmin Borges, Darrin Brown, Selena Tan, Isaac Saviñón, Sebastian Kahuna, Alberto Isaac, José Guillermo Cortines, Héctor Aníbal, Alan Nova, Axel Mansilla, Ray Raymundo, Carl Daniels, Vladimir Acevedo, Johanny Garcia Ramos, Louise Walter, Vlad Sosa, Arantza Cruz, Cynthia Guzmán, Lía Lockhart, Jose Mota Prestol, Iana Ramirez, Liz Turra, John Twohy

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Shotgun Wedding

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 29.06.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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