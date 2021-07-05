Shotgun Wedding Filmi
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Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.
Yönetmen: Jason Moore
Senaryo: Mark Hammer, Elizabeth Meriwether
Oyuncular: Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Jennifer Lopez, D'Arcy Carden, Sônia Braga, Callie Hernandez, Alex Mallari Jr., Cheech Marin, Lenny Kravitz, Steve Coulter , Desmin Borges, Darrin Brown, Selena Tan, Isaac Saviñón, Sebastian Kahuna, Alberto Isaac, José Guillermo Cortines, Héctor Aníbal, Alan Nova, Axel Mansilla, Ray Raymundo, Carl Daniels, Vladimir Acevedo, Johanny Garcia Ramos, Louise Walter, Vlad Sosa, Arantza Cruz, Cynthia Guzmán, Lía Lockhart, Jose Mota Prestol, Iana Ramirez, Liz Turra, John Twohy
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Shotgun Wedding
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 29.06.2022
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Kaynak: InterSinema.com