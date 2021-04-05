Short Track yarışçıları istedi, Başkan Orhan geri çevirmedi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Pal-Kar Spor Kulübü'nün davetlisi olarak katıldığı Short Track idmanlarında buz pateni yaptı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Pal-Kar Spor Kulübü'nün davetlisi olarak katıldığı Short Track idmanlarında buz pateni yaptı.

Aralarında Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında derece elde etmiş sporcuların da bulunduğu kısa sürat pateni yarışçılarının isteği üzerine buzun üzerine çıkan Başkan Orhan, kış sporlarına ne kadar aşina olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Erzurum'un artık şampiyonlar yetiştirmeye başlayan bir spor kenti olduğuna dikkati çekerek, "Bir gün gelecek, bütün şampiyon kış sporcuları Erzurumlu olacak" dedi.

Pal-Kar Spor Kulübü Davet Etti

Erzurum'da sporun ve sporcunun sürekli yanında olan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Pal-Kar Spor Kulübü Başkanı Arif Karadağ'ın daveti üzerine Yenişehir'deki Buz Pateni Salonuna giderek kulüp yöneticileri ve Short Track yarışçılarıyla bir araya geldi. Başkan Orhan, Kısa Mesafe Sürat Pateni olarak da bilinen Short Track dalında Erzurum'u başarıyla temsil eden kulüplerden Pal-Kar Spor'un çalışmaları hakkında bilgiler aldığı Karadağ'ı, bir süre önce gerçekleştirilen Federasyon Kupası Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerden dolayı kutlamayı da ihmal etmedi. Ziyaretinde idman performanslarıyla bile nefesleri kesen Short Track yarışçılarıyla sohbet eden Başkan Orhan, sporculardan gelen buzun üzerine çıkma teklifini de geri çevirmedi.

Buz Performansıyla Tam Not Aldı

Fırsat buldukça Palandöken'de kayak yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, buz üzerinde sergilediği denge performansıyla Pal-Kar Spor Kulübü'nün Kazak Antrenörü Artur Sultangaliyev'den tam not alırken, idman programının sonunda spora sağladığı katkılardan dolayı Başkan Orhan'a teşekkür plaketi verildi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'un artık sadece kış turizm merkezi değil, aynı zamanda kış sporları merkezi de olduğunu belirterek, "Şehrimizde bu anlamda hem tesis, hem de sporcu anlamında çok ciddi imkanlar ve potansiyeller var. Biz inanıyoruz ki, Erzurum, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şampiyonların şehri olacak. Tabi, Aziziye Belediyesi olarak, biz de bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da, sporun ve sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Pal-Kar Spor Kulübü Başkanı Arif Karadağ da, "Erzurum'da, Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan gibi spor ve sporcu dostu yöneticiler olduğu müddetçe Erzurum başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Bu doğrultuda spora sağladığı katkılardan ve emeklerinden dolayı biz de sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı