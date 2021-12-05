Short Track Milli Takımı sporcuları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Short Track Milli Takımı sporcuları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Short Track Milli Takımı sporcuları AA'nın

Short Track Milli Takımı sporcuları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ERZURUM (AA) - Short Track Milli Takımı sporcuları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren Short Track Milli Takımı sporcuları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev'in de eşlik ettiği oylamada sporcular, yaşam kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Renkli açılış", haber kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Sultangaliyev, AA muhabirine, fotoğrafların hepsinin bir birinden güzel ve gurur verici olduğunu belirterek, seçimde zorlandıkları fotoğraflara sporcularla birlikte ortak oy kullandıklarını söyledi.

Short Track Milli Takımı sporcuları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Short Track Milli Takımı sporcuları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Short Track Milli Takımı sporcuları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Short Track Milli Takımı sporcuları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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