Short Track Milli Takımı, Polonya'ya gitti
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Short Track Milli Takımı, Polonya'ya gitti

10.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:38
Short Track Milli Takımı, Polonya'ya gitti

Short Track Milli Takımı, 22-24 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Polonya'ya hareket etti.

Short Track Milli Takımı, 22-24 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Polonya'ya hareket etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye'yi temsil edecek sporcularımız, Short Track Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamlamak ve şampiyonaya katılmak üzere yola çıktı. Kafilemize şimdiden başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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