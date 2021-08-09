Short Track Milli Takımı 19 Mayıs'ta
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Short Track Milli Takımı 19 Mayıs'ta

Short Track Milli Takımı 19 Mayıs'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Short Track Milli Takımı'nı ilçede ağırladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Short Track Milli Takımı'nı ilçede ağırladı.

2-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ve 15 sporcunun katıldığı Short Track (Kısa kulvar sürat pateni) Milli Takım Kampı Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu'nda başladı. Olimpiyat sezonunun 3. kampına Samsun'da başlayan Short Track takımını 19 Mayıs ilçesinde ağırlayan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Spor altyapısı güçlü olan Samsunumuzda buz pateni pistinin de olmasından dolayı Samsunumuzu tercih eden milli takımımızı bizler de ilçemizde Aqua Parkımızda ağırladık. İnşallah bu kampların meyvesi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda alınacaktır. Sporcularımıza güveniyoruz. Verimli bir kamp süreci geçirmeleri dileğiyle, tüm sporcu, antrenör ve teknik heyetimize başarılar diliyorum" dedi.

Yakın ilgisinden dolayı 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na teşekkür eden, Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ise "Umarım sporcularımız iyi bir hazırlık kampı geçirir ve olimpiyat kotası alırlar. Pekin Kış Olimpiyatları bizler için çok önemli. 19 Mayıs ilçesinde bizleri ağırlayan Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Short Track Milli Takımı'na Baş Antrenör Artur Sultangaliyev, Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ve Samsun İl Temsilcisi Kemalettin Ak eşlik etti. - SAMSUN

Short Track Milli Takımı 19 Mayıs'ta
Short Track Milli Takımı 19 Mayıs'ta
Short Track Milli Takımı 19 Mayıs'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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