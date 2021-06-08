"Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampları Kocaeli'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampları Kocaeli'de başladı

'Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim' kampları Kocaeli'de başladı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampı Kocaeli'de başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampı Kocaeli'de başladı.

TBPF Yönetim Kurulu üyesi Short Track Branş Sorumlusu Arif Karadağ, son 5-6 yıldır düzenlenen en geniş katılımlı kampı planladıklarını belirterek, olimpik kadronun yanı sıra A ve B milli takımları olarak katılım sağlandığını söyledi.

Karadağ, kampa 39 sporcu ve 6 antrenörle start verdiklerini aktardı.

Federasyonun milli sporculara büyük önem verdiğini dile getiren Karadağ, olimpiyat seçmeleri öncesi "sıfır rakımlı" kampın önemli olduğunu, bunun için tercihlerini Kocaeli'den yana kullandıklarını kaydetti.

Karadağ, 21 günlük Kocaeli kampının ardından bir hafta aranın ardından Erzurum'a gidip yüksek rakımda sporcuları tekrar kampa alacaklarını dile getirerek, yurt dışı kamp programıyla da sezona başlayacaklarını anlattı.

Milli takım, başantrenör Artur Sultangaliyev nezaretinde günde 6 saatlik antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Kaptan Burak Yılmaz'dan İtalya'ya mesaj: Biz büyük maçları severiz
Kaptan Burak Yılmaz'dan İtalya'ya mesaj: Biz büyük maçları severiz
Ay-Yıldızlı takımımızın EURO 2020'deki forma numaraları belli oldu
Ay-Yıldızlı takımımızın EURO 2020'deki forma numaraları belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Veysel Eroğlu
Magazin Atilla Taş Beren Saat Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampları Kocaeli'de başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:44:04. #1.14#

title