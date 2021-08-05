Short Track Milli Takım sporcuları Samsun'da kampa girdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı" Samsun'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı" Samsun'da başladı.

A ve B milli takımlarının katıldığı 21 gün sürecek Samsun kampında, 15 milli sporcu ve olimpik kadro antrenmanlarına devam ediyor.

TBPF Yönetim Kurulu üyesi Short Track Branş Sorumlusu Arif Karadağ, AA muhabirine, Kocaeli kampından sonra Samsun'da antrenmanlara devam ettiklerini söyledi. Karadağ, "Samsun yeni bir tesis, Rakımın deniz seviyesinde olması da bizim için önemli. Sporcular şu an pik yapma durumundalar. En üst seviyedeler." dedi.

Kış olimpiyatlara az zaman kaldığı için sıfır rakımda çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Karadağ, Samsun'daki tesisin antrenmanlar için çok uygun olduğunu kaydetti.

Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev ise 2 ay sonra olimpik kadro seçmeleri olduğunu hatırlattı.

Sultangaliyev, "2022 Pekin Olimpiyatları'na kota kazanmak için hazırlanıyoruz. Milli sporcularımız şu anda çok iyi bir dönemdeler, çok hızlılar. Samsun'da özellikle buz antrenmanlarına odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun