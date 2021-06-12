Short Track milli takım sporcuları bisikletleriyle otomobil pistinde ter döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Short Track milli takım sporcuları bisikletleriyle otomobil pistinde ter döktü

Short Track milli takım sporcuları bisikletleriyle otomobil pistinde ter döktü
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampı Kocaeli'de devam ediyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampı Kocaeli'de devam ediyor.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki çalışmaların yanı sıra kondisyon, fitness ve bisiklet çalışmalarıyla güç depolayan milliler, başantrenör Artur Sultangaliyev ve Bisiklet İl Temsilciliği antrenörleri nezaretinde Körfez Yarış pistinde bisikletle antrenman yaptı.

Olimpik kadro ve milli takımdan 16 sporcu, iki kilometre uzunluğundaki pistte 30 tur attı.

TBPF Yönetim Kurulu üyesi Short Track Branş Sorumlusu Arif Karadağ, AA muhabirine, haftada üç gün buz antrenmanları olduğunu, üç gün de bisikletle yüksek tempoda çalıştıklarını söyledi.

"İşimiz sürat pateni, hız olduğu için burada da ralli pistini tercih ettik." diyen Karadağ, Kocaeli'de böyle bir pistin bulunması büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.

Karadağ, normalde kara yollarında yaptıkları antrenmanı güvenli bir ortamda gerçekleştirdiklerini dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: İtalya ile 10 kez oynasak 9'unu kaybeder, 1'inde belki sürpriz yaparız
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: İtalya ile 10 kez oynasak 9'unu kaybeder, 1'inde belki sürpriz yaparız
Bizim Çocuklar fobiye yakalandı! Milli Takım, katıldığı turnuvalarda bir kez bile ilk maçı kazanamadı
Bizim Çocuklar fobiye yakalandı! Milli Takım, katıldığı turnuvalarda bir kez bile ilk maçı kazanamadı
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Murat Kurum Boris Johnson Mehmet Özhaseki
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Sarp Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Short Track milli takım sporcuları bisikletleriyle otomobil pistinde ter döktü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 10:20:34. #1.16#

title