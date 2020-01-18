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Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları, Kocaeli'de başladı.

18.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:28
Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de başladı

Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları, 'de başladı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 11 kulüpten 27'si kadın 70 sporcu katılıyor.

Ankara, Kocaeli ve 'dan turnuvaya katılan sporcular, senior, junior A, B, C ve D kategorilerinde dereceye girip, 3-5 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara, yarın düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.

Kaynak: AA
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