Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Ankara'da düzenlenecek
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Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Ankara'da düzenlenecek

17.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:45
Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Ankara'da düzenlenecek

Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, 19 Mart Cuma günü Ankara'da başlayacak.

Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, 19 Mart Cuma günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Buz Pisti'nde düzenlenecek yarışlara 26 kulüpten 99 sporcu katılacak.

Kadın ve erkek sporcuların 10 kategoride mücadele verdiği organizasyon, 21 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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