Short Track Federasyon Kupası-2 müsabakaları, Ankara'da düzenlenecek

Short Track Federasyon Kupası-2 müsabakaları, 26 Şubat Cuma günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Buz Pisti'nde düzenlenecek yarışlara İstanbul, Ankara, Erzurum, Kocaeli, Bursa ve Ardahan illerinden 34 kulüpten 100 sporcu katılacak.

Kadın ve erkek sporcuların 3 kategoride mücadele verdiği organizasyon, 28 Şubat Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er