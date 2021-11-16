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Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek

Buz Pateni Short Track Dünya Kupası 3 yarışması, 18 - 21 Kasım 2021 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Buz Pateni Short Track Dünya Kupası 3 yarışması, 18 - 21 Kasım 2021 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 Kış Olimpiyat Oyunları 3. kota yarışması olan Short Track Dünya Kupası 3 yarışmasına katılacak milli takım kafilemiz Debrecen şehrine ulaştı. Milli takım kafilemize başarılar diliyoruz." denildi.

18 Kasım Perşembe günü başlayacak yarışmalar, 21 Kasım Pazar günü sona erecek.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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