Short Track Dünya Kupası 3 yarışması Macaristan'da düzenlenecek
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Buz Pateni Short Track Dünya Kupası 3 yarışması, 18 - 21 Kasım 2021 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.
Buz Pateni Short Track Dünya Kupası 3 yarışması, 18 - 21 Kasım 2021 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 Kış Olimpiyat Oyunları 3. kota yarışması olan Short Track Dünya Kupası 3 yarışmasına katılacak milli takım kafilemiz Debrecen şehrine ulaştı. Milli takım kafilemize başarılar diliyoruz." denildi.
18 Kasım Perşembe günü başlayacak yarışmalar, 21 Kasım Pazar günü sona erecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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