NEVŞEHİR (İHA) - Shopsa.com.tr'nin kurdurduğu Shopsa akademi eğitimleri Nevşehir'de başladı. Akademinin açılışına katılmak üzere Nevşehir'e gelen Shopsa kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan, ilk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin de katkı sağladığı projeye Nevşehir Ticaret ve Sanayi odası ev sahipliği yapıyor. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Demet Sabancı Çetindoğan, burada yaptığı açıklamada, "Yeni bir oluşumumuz var. Shopsa adı altında bir E-Ticaret platformu. En büyük özelliğimiz platformumuzda kadın girişimci ve kadın üreticilerin ürünlerinin yer alması. Tüm Türkiye'den girişimci kadınlarımızın olmasını hedefliyoruz" dedi. Şu ana kadar 35 ilde 10 binden fazla ürünün satışa sunulduğunu söyleyen Demet Sabancı Çetindoğan, "Aynı zamanda üretici kadınlarımızı yerinde de ziyaret etmek istiyoruz. Kooperatifler bizim için çok değerli. Bu gün de bu projenin ilk ayağı olarak Nevşehir'de bulunuyoruz. Burada kadın kooperatiflerimizle bir araya geleceğiz. 'Shopsa Akademi' diye yeni bir eğitim birimi oluşturduk. Proje kapsamında kadınlarımıza E-Ticaret ve kendilerinin gelişimi konusunda eğitim verilecek. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü sadece üretmek önemli değil. Aynı zamanda bunun sürekliği ve kalite standardı açısından da böyle bir eğitime ihtiyaç olduğunu zaman zaman hissediyoruz. Bu nedenle Shopsa Akademiyi kurduk. Shopsa'daki ürünler ilk etapta Türkiye içinde satılıyor. Gönlümüz bu ürünlerin yurt dışında da satılıyor olması. Belki bir gün Nevşehir'deki bir kadın üreticimizin ürünlerini Miami'de bir Amerikalının evinde göreceğiz. Bütün arzumuz kadınlarımızın el emeklerinin iyi bir şekilde ekonomiye katkılarını olmasını sağlamak. Bunun için böyle bir sosyal projemiz var. İlk şehrimiz de Nevşehir" şeklinde konuştu.

Projenin Nevşehir bölümüne ev sahipliği yapan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ise "Nevşehir'deki kadın girişimcilerimizin yaptıkları el sanatları ve diğer ürünlerini Shopsa sitesinde satılmasını biz de destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde her ilde farklı sektörde üretim yapan kadın girişimciler bir araya gelerek 'Kadına destek ülkeye destek' sloganıyla kurulan Shopsa Kadın gelişim, eğitim ve iletişim akademisi yarın yapılacak proje tanıtım toplantısı ile tamamlanacak. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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