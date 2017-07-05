Shopping Fest'te Büyüklere Müzikli Masallar!

Kendi yazdığı masalları, kült şarkılar, balatlar ve masallara özel besteler ile zenginleştirip canlı müzik eşliğinde anlatan Yuca, izleyenleri tıpkı çocukluklarında olduğu gibi sıra dışı bir yolculuğa çıkaracak.

Bu yıl yedinci kez düzenlenen İstanbul Shopping Fest'in ziyaretçileri, kendilerini büyüleyici bir yolculuğun içinde bulacak. Kendi yazdığı masalları, kült şarkılar, balatlar ve masallara özel besteler ile zenginleştirip canlı müzik eşliğinde anlatan Masal Yazarı - Performans Sanatçısı Arbil Çelen Yuca, festival kapsamında dört farklı mekanda etkinlik düzenleyecek.

1 - 16 Temmuz tarihleri arasında 'Paylaşmak' temasıyla gerçekleşen festivalde Yuca da, kıvılcımın aslında bizleri yakıp kavurabilecekken, paylaşınca nasıl hayat verdiğini anlatacak. Ücretsiz etkinliklerde masalları dinleyenler bu kez çocuklar değil, büyükler olacak.

