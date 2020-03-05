Shooting the Mafia Filmi
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Shooting the Mafia Filmi

Shooting the Mafia filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Shooting the Mafia filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59
Shooting the Mafia Filmi

Acımasız İtalyan mafyasının kanunsuz işlerinin ele alındığı belgesel filmin yönetmenliğini Kim Longinotto yapıyor.

Yönetmen: Kim Longinotto

Senaryo: Kim Longinotto

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Shooting the Mafia

Yapımcı Firma: MetFilm

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İrlanda

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 94 dk.

Dağıtıcı Firma: MetFilm

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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