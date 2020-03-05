Shooting the Mafia Filmi
Shooting the Mafia filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Shooting the Mafia filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Acımasız İtalyan mafyasının kanunsuz işlerinin ele alındığı belgesel filmin yönetmenliğini Kim Longinotto yapıyor.
Yönetmen: Kim Longinotto
Senaryo: Kim Longinotto
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Shooting the Mafia
Yapımcı Firma: MetFilm
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İrlanda
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 94 dk.
Dağıtıcı Firma: MetFilm
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com