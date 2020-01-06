Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü
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Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve İran Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

06.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:50
Shoigu, Türk ve İranlı yetkililerle Orta Doğu krizini görüştü

Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Rusya Uluslararası Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Shoigu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan ile ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Günü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından 'daki gerginliğin azaltılması konusunda olası ortak eylemler hakkında görüştüğü bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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