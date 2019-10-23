Shoexpo, İzmir'de 46'ıncı kez kapılarını açtı

23.10.2019 16:17

Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na 27 ülkeden alıcı geldi.

Türkiye'nin en önemli fuarcılık merkezi Fuar İzmir'de düzenlenen etkinliklerle ekonomiye hayat veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bu yıl 46'ıncısı yapılan fuarın açılış kurdelesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kesti.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ile dernek ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sektörde faaliyet gösteren ayakkabı üreticilerinin, toptancıların, distribütörlerin, tasarımcıların, dernek, kurum ve kuruluşların; ihracatını arttırmak, dünya piyasasının nabzını tutmak, sektör içindeki değişikliklere adapte olmak ve moda alanında yenilikleri takip edebilmek için Shoexpo Fuar'ına katıldığını söyledi. Fuarda alım heyeti programı ile yurtdışından gelen ziyaretçi ve katılımcıları bir araya getirdiklerini ve verimli iş ilişkilerinin kurulmasına gayret ettiklerini söyleyen Başkan Soyer, "Shoexpoda yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayakkabı sektöründe ilerlemek isteyenleri sektör profesyonelleri ile buluşturuyoruz. Bu bağlamda 45. Shoexpoda genç tasarımcıları körüklü çizme ustası Zeki Avcıoğlu il e buluşturup kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı koruyup geliştirmeyi arzuladık" dedi.

Ayakkabı üretiminde İzmir öncü kentlerden biri

Türkiye'nin 1200 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Başkan Soyer, İzmir'in sunduğu katkının çok büyük olduğunun altını çizdi. Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in ülkemize sunduğu katkı bizim için büyük bir gurur. İzmir ayakkabı sektöründeki yüzde 40 üretimiyle ülkemizdeki öncü şehirlerinden biri. Shoexpo ile hem ekonomimiz büyüyor hem de sektörün modası İzmir'e taşınıyor. Buna rağmen bu tablo yeterli değil. İEF'nin onur konuğu Çin olmuştu. Çin Büyükelçisi buradayken onunla önemli görüşmeler yaptık. Çin pazarı ile İzmir'in üreticisini buluşturmak olağanüstü bir potansiyel ve yepyeni alanlar açacak. İzmir'i uluslararası anlamda fuarlar şehri yapmak için çok daha fazla & ccedil;alışacağız. İzmir çok daha iyisini hak eden bir şehir" şeklinde konuştu.

Ayakkabı buluşması: 46. Shoexpo İzmir

Bünyesinde gerçekleştirdiği ticari anlaşmalarla Türkiye'nin ayakkabı ihracatının en büyük destekçilerinden biri olan Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, 46'ıncı kez gerçekleşiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen Shoexpo – 46. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, ayakkabı ve çanta sektöründeki yeniliklerin, tasarımların ve modellerin buluşma noktası oldu. Fuar İzmir B Holü'nde düzenlenen fuar, 68 firma ve 2 dernek olmak üzere toplamda 70 katılımcıyla açıldı. Bu yıl Shoexpo İzmir'de, ilk kez tasarımcılar için özel bir platform oluşturuluyor. "Tasarımını Al Gel" adı verilen bölümde tasarımcılar, kendi üretimlerini 46. Shoexpo İzmir'de sergileme imkânı bulacak. Fuar 25 Ekim'e kadar de vam edecek.

27 ülkeden satın almacı

2020 modelleri başta olmak üzere 2021 yılının ayakkabı tasarımlarının da sergileneceği fuarda; yurt içi ve yurt dışından gelen alıcılar, katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Filistin, Fransa,Gürcistan, Hollanda, İran, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Lübnan, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, İsrail, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'dan alıcıların İzmir'e gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Bültenler