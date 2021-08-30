SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor
SHN Espor'dan ayrılan VALORANT profesyonelleri yeni organizasyon aradıklarını duyurdu.
SHN Espor'un geçtiğimiz gün VALORANT kadrosu ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını duyurmuştuk.
Kadrodan ayrılan koç ve oyuncular Twitter'dan yeni bir organizasyon aradıklarını .
İki koç ve 5 oyuncu olarak hazır bir ekip ile yeni bir organizasyonun bünyesine girmek istediklerini açıklayan profesyoneller, organizasyonların kendilerine DM veya E-mail üzerinden ulaşabileceklerini söyledi. Takım arayan koç ve oyuncuların isimleri:
Onur "alcoacH" Alkoç – oyuncu
Furkan "DenV" Deniz Gürkan – oyuncu
Mert "MerSa" Saatcı – oyuncu
Mustafa "ibli5" Doğan – oyuncu
Cem "Yato" Saat - oyuncu
Engin "CEUS" Çelebi – koç
Mustafa "Manur" Çakmanus – koç
Oyuncular ve koçlara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros