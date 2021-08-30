SHN Espor takımından ayrılan oyuncular ve koçlar yeni organizasyon arıyor

SHN Espor'dan ayrılan VALORANT profesyonelleri yeni organizasyon aradıklarını duyurdu.

SHN Espor'un geçtiğimiz gün VALORANT kadrosu ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını duyurmuştuk.

Kadrodan ayrılan koç ve oyuncular Twitter'dan yeni bir organizasyon aradıklarını .

İki koç ve 5 oyuncu olarak hazır bir ekip ile yeni bir organizasyonun bünyesine girmek istediklerini açıklayan profesyoneller, organizasyonların kendilerine DM veya E-mail üzerinden ulaşabileceklerini söyledi. Takım arayan koç ve oyuncuların isimleri:

Onur "alcoacH" Alkoç – oyuncu

Furkan "DenV" Deniz Gürkan – oyuncu

Mert "MerSa" Saatcı – oyuncu

Mustafa "ibli5" Doğan – oyuncu

Cem "Yato" Saat - oyuncu

Engin "CEUS" Çelebi – koç

Mustafa "Manur" Çakmanus – koç

Oyuncular ve koçlara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros