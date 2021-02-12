Shifting nedir? Shifting nasıl yapılır?

Shifting, paralel evrenler arası seyehat ya da boyut degˆis¸imi olarak çevirebiliriz. Shifting, farklı method'lar yardımıyla, istedigˆimiz paralel evrenlere seyahat etmemizi sagˆlar. Peki, Shifting nedir? Shifting nasıl yapılır?

Shifting: Paralel evrenler arası seyehat ya da boyut değişimi olarak çevirebiliriz. Shifting, farklı method'lar yardımıyla, istediğimiz paralel evrenlere seyahat etmemizi sağlar..

SHİFTİNG NEDİR?

Shifting, gerçekliği değiştirmektir. Bulunduğunuz yaşamdan sıçrama yaparak bir nevi paralel evren seyahati yapar ve farklı bir insan olarak hayatınızı yaşarsınız. Ama hayatınızın tamamını sıçrama yaptığınız kişi olarak yaşamazsınız. Orada yalnızca belirli bir süreliğine vakit geçirebilirsiniz.

Shifting: Meditasyon, inanç, hayal gücü ve 6. Gözümüzü kullanmamızı sağlar..