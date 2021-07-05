SHIBA INU (SHİB) Coin nedir? "Dogecoin killer" lakaplı SHIBA INU (SHİB) Coin yorum ve grafik

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de SHIBA INU (SHİB) coin,22 sayfalık SHIB'nin WoofPaper'ına göre SHIB , şu anda hisse kanıtına geçiş yapan bir iş kanıtı blok zinciri olan Ethereum'a dayanmaktadır. SHIB coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, SHIB Coin nedir? Güncel SHIBA INU (SHIB) Coin yorum ve grafiği

SHIBA INU bugünkü fiyatı ₺0,000071 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺3.691.033.462 TRY. Anlık CoinMarketCap sıralaması #28, piyasa değeri ₺27.980.865.148 TRY. Dolaşımdaki arz 394.796.000.000.000 SHIB coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

SHIBA INU (SHIB) NEDİR?

Shiba Inu madeni parası, Ağustos 2020'de "Ryoshi" takma adı altında anonim olarak oluşturuldu. Bir yatırımcı topluluğu, Elon Musk ve Vitalik Buterin gibi kişiliklerin manşetleri ve Tweet'leri ile eşleştirilen madalyonun sevimli cazibesi tarafından çekildiğinden, Dogecoin hız ve değer kazandı.

Shiba Inu, Dogecoin'in Srypt tabanlı madencilik algoritmasının Ethereum tabanlı karşılığı olmayı hedefliyordu. Shiba Inu ve SHIB jetonu, Baby Dogecoin ( BabyDoge ), Dogecoin ( DOGE ), JINDO INU ( JIND ), Alaska Inu ( LAS ) ve Alaskan Malamute Token ( LASM ) dahil olmak üzere köpek temalı kripto para birimlerinin bir parçasıdır . Bu daha düşük değerli tokenler, Dogecoin pompasını kaçıran yatırımcıları 0.0002'den yaklaşık 0.75 USD'ye çekti.

Bir zamanlar çok özel bir köpek varmış. O köpek bir shiba inu'ydu ve bu köpek dünya çapında milyonlarca insana üzerinde köpeğin resmi olan jetonlara para yatırmaları için ilham verdi.

SHIBA INU'NUN KURUCULARI KİMLERDİR?

Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.

SHIBA INU WoofPaper'ın, ekiplerinin SHIB'yi yaratmasının üç nedeni vardır:

"Sıfırdan başladık, sıfırla."

"Shib'in arkasındaki parlak beyinler daha önce hiç işbirliği yapmamıştı."

"Shiba Inu Köpeklerini seviyoruz."

SHIBA INU'YU BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

SHIBA INU web sitesi, dünyanın her yerinden köpeklerden ilham alan sanatçıları, SHIBA INU topluluklarını NFT pazarına getirirken "sanatsal Shiba hareketini" teşvik etmeye davet ediyor.

SHIBA INU, Shiba Inu Kurtarma Derneği ile gerçek, canlı Shiba Inu köpeklerini kurtarmak için bağış toplamak amacıyla Amazon Smile'ı kullanarak bir kampanya da oluşturdu.

DOLAŞIMDA KAÇ SHIBA INU (SHIB) COIN VAR?

SHIBA INU web sitesi , Uniswap'ta toplam token arzının %50'sini kilitlediklerini ve "anahtarları çöpe attıklarını" belirtiyor. Kalan %50 ise "Vitalik Buterin'e yakıldı".

SHIBA INU web sitesinde açıklanan birkaç başka token var – "serbest bırakılan ve yeniden temellendirilmeyecek" LEASH, BONE, "Dogecoin Killer" (Mayıs 2021 itibariyle henüz mevcut değildir).

WoofPaper, SHIB'yi BONES veya ShibaSwap için KAZMAK ve hatta jetonlarınızı BURY için kullanacağınızı not eder. "Eğitmenler" Shibas'larına jetonları SWAP yapmayı da öğretebilir - tüm bu eylemler, SHIBARMY'nin BONES için GEMLEME veya KAZMA seçeneğine sahip olduğu Köpek Havuzlarına konulan "Geri Dönüşler" yaratır.

Mayıs 2021'in başında, Shiba Inu gibi doge tokenleri yüz milyonlarca dolarlık işlem hacmi gördü .

13 Mayıs'ta Vitalik Buterin (geliştiriciler tarafından token arzının yarısı verildi) , bu tokenlerin büyük bir kısmını Hindistan'a COVID yardımı ile yardım eden bir fona bağışladığını duyurdu . SHIBA geliştiricileri, Buterin'in tokenlerini satmasını beklemiyorlardı, bu nedenle yardım fonu (18 Mayıs itibariyle), SHIB pazarındaki piyasa şoklarını önlemeden parayı yardımda kullanmak için jetonların nasıl satılacağını yönlendirmek zorunda kalacak. Buterin'in duyurusu üzerine SHIB %44 düştü.

SHIBA INU AĞI NASIL GÜVENLİDİR?

22 sayfalık SHIB'nin WoofPaper'ına göre, SHIB , şu anda hisse kanıtına geçiş yapan bir iş kanıtı blok zinciri olan Ethereum'a dayanmaktadır .

SHIBA INU'YU (SHIB) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

SHIB, diğer borsaların yanı sıra Huobi, Binance, Gate.io, Uniswap ve OKEx'te listelenmiştir.