SHGM: "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı"
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SHGM: "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı"

SHGM: 'Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı'
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartının kaldırıldığını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartının kaldırıldığını açıkladı.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Genel Müdürlükçe hazırlanan "ülkelere giriş tablosu"nun bugün itibarıyla güncellendiği belirtildi. Duyuruda, "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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SHGM: "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı" - Haberler Ekonomi
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