SHGM: "Rusya Federasyonu Hükümeti, Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SHGM: "Rusya Federasyonu Hükümeti, Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı"

SHGM: 'Rusya Federasyonu Hükümeti, Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı'
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdığını bildirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdığını bildirdi.

SHGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ülkelere Giriş Tablosunun bugün güncellendiğini duyurdu.

Paylaşımda Genel Müdürlük tarafından hazırlanan tabloda Rusya'dan Türkiye'ye gelişte uygulanan kurallara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Hükümeti Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırmıştır. Ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Nevşehir'de patates üretimini bırakıp devekuşu çiftliği kuran girişimci ihracata hazırlanıyor
Nevşehir'de patates üretimini bırakıp devekuşu çiftliği kuran girişimci ihracata hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Sinan Çetin Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SHGM: "Rusya Federasyonu Hükümeti, Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 22:05:57. #1.14#

title