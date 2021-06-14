SHGM "plaja iniş yapan helikopter"le ilgili işletme ve pilottan açıklama isteyecek
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SHGM "plaja iniş yapan helikopter"le ilgili işletme ve pilottan açıklama isteyecek

SHGM 'plaja iniş yapan helikopter'le ilgili işletme ve pilottan açıklama isteyecek
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "Muğla'nın Marmaris ilçesinde plaja helikopter indirildiği" yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine harekete geçti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "Muğla'nın Marmaris ilçesinde plaja helikopter indirildiği" yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine harekete geçti.

SHGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlükçe yapılan incelemede, söz konusu hava aracının uçuş planında iniş noktası olarak belirtilen koordinatın, plaj bölgesine yaklaşık 9,5 kilometre mesafede bulunduğu tespit edildi.

Bu bağlamda tanımsız alanlara iniş/kalkış yapılmasının, işletme ve pilotun sorumluluğunda bulunmakla birlikte söz konusu olayın özelinde uçuş planında belirtilen koordinatla iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilottan açıklama talep edilecek.

Bu açıklamalar, eldeki veriler, Pilot Lisansı Yönetmeliği ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirme yapılacak.

Değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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