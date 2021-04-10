SHGM'den 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına ilişkin açıklama
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SHGM'den 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SHGM'den 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına ilişkin açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların durdurulacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların durdurulacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, son günlerde özellikle Rusya kamuoyunda Türkiye ile uçuşların durdurulacağına ilişkin iddialara yönelik bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Rus makamlarıyla görüşmede bu yönde resmi bir kararın olmadığı belirtildi.

"Daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir"

SHGM'nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son zamanlarda Rusya basın-yayın organlarında ve sosyal medya kanallarında Rusya ile ülkemiz arasında yapılan uçak seferlerinin durdurulduğu ülkemize girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi isteneceği ve bu minvalde haberlere ve yayınlara yer verildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda konuyla ilgili olarak Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararlarının olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda Rusya Devletinden ülkemize yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi bir değişiklik olmayıp daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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