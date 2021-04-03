SHGM'den "Boeing 737 Max " açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SHGM'den "Boeing 737 Max " açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SHGM'den 'Boeing 737 Max ' açıklaması

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm dünyada uçuş emniyeti gerekçesiyle durdurulan Boeing 737 MAX tipi uçakların Türkiye'de yeniden uçuşlara başlamasına yönelik 15 maddelik "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" (UED) yayımladı.

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),  tüm dünyada uçuş emniyeti gerekçesiyle durdurulan Boeing 737 MAX  tipi uçakların Türkiye'de yeniden uçuşlara başlamasına yönelik 15 maddelik "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" (UED) yayımladı. Buna göre, söz konusu uçakların yeniden Türkiye'de havalanabilmesini sağlayacak şartları kapsayan UED'nin uygulanması koşuluyla 737-MAX tipindeki uçakların yeniden uçabileceği duyuruldu.

Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında tüm dünyada uçuş yasağı getirilen Boeing 737-MAX tipi uçakların Türkiye'de seferlere başlaması için hazırlıklar sürüyor. SHGM bu tipteki  uçakların yeniden hizmete  alınması öncesinde uygulanması gereken süreçleri içeren "Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ni internet sitesinden yayımladı. Buna göre 737-MAX'ler, tasarım değişiklikleri, operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri ile pilotların eğitimlerini içeren 15 maddelik işlemlerin gerçekleştirilmesiyle tekrar uçabilecek. SHGM'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada  29 Ekim 2018'de Endonezya'da ve 10 Mart 2019'da Etiyopya'da yaşanan iki ölümlü uçak kazası sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklara ait uçuşların tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde  Türkiye'de de durdurulduğu hatırlatıldı.

 DİREKTİFLERİ UYGULAYAN UÇABİLECEKAçıklamada bu uçakların yeniden hizmete alınması amacıyla üretici firma  Boeing ve ABD Havacılık İdaresi'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleri ile gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Uçuşa Elverişlilik Direktifi  hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)'nin uygulanması koşuluyla  ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmiştir" denildi

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Bahar Candan Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Ozan Tufan Abdullah Avcı İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SHGM'den "Boeing 737 Max " açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:46:53. #1.16#
title