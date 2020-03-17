SHGM'den 6 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SHGM'den 6 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama - Haber
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Birleşik Arap Emirlikleri, Sağlık Bakanlığı, Güncel

SHGM'den 6 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 08.00 itibarıyla 6 ülkeye daha uçuşları durdurduğunu açıkladı.

17.03.2020 01:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:53
SHGM'den 6 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 08.00 itibarıyla 6 ülkeye daha uçuşları durdurduğunu açıkladı.


SHGM'den yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 17 Mart 2020 saat 08: 00 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar durdurulmuştur. Bu çerçevede, bahse konu ülkelerin taşıyıcıları 17.03.2020 tarihinde en son ilgili ülkenin lokal saati ile 08: 00'de yolculu olarak kalkış yapılabilecek ve ülkemize inişine izin verilecektir. Bu saatten sonra ilgili ülkelerin taşıyıcıları sadece Türkiye'de kalan kendi vatandaşlarını almak için boş olarak ülkemize gelebilecektir. Kargo uçuşları devam edecektir. Yerli taşıyıcıların ilgili ülkelere gidiş uçuşlarının son kalkışı 17.03.2020 tarihi ve Türkiye saati ile 08: 00 itibariyle tamamlanması, dönüş uçuşları için yine aynı tarih ve ilgili ülkenin lokal saati ile 08: 00 itibarı ile son kalkışının yapılmış olması gerekmektedir. Bu saatten sonra bu ülkelere, ilgili ülkenin halihazırda geliş uçuşları için durdurma kararı yok ise T.C. vatandaşları olmaksızın yolcu uçuşu düzenlenebilecek ancak uçuşların dönüşü boş olacaktır. Kargo uçuşları devam edecektir. Söz konusu uygulama koltuk konfigürasyonundan bağımsız olarak tüm yolculu uçuş türlerini kapsamaktadır. Yukarıda bahsedilen boş uçuşlar dışında söz konusu ülkelerden yerli/yabancı hiçbir sefere izin verilmeyecektir. Bununla birlikte, yerli/yabancı taşıyıcıların yurt dışından ülkemize düzenleyeceği tüm uçuşlarda son 14 gün içerisinde durdurma kararı alınan ilgili ülkelerde bulunmuş olan yolcuları uçuşlarına kabul etmemesi gerekmektedir" denildi. - ANKARA

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Haber
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye'deki vakaların yaş ortalamasını açıkladı Haber
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye'deki vakaların yaş ortalamasını açıkladı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Haber
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Haber
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı...
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
İtalya Başbakanı Conte 'En riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer...
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Sadi Konuk Guido Senia Muhterem Nur
Spor Bülent Uygun Burak Yılmaz Berkay Şahin Mustafa Cengiz Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Mart Wuhan Konya Ankara
Şu an buradasınız: SHGM'den 6 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 02:00:31. #1.15#