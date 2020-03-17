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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi

SHGM'den 6 ülkeye daha uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 08.00 itibarıyla 6 ülkeye daha uçuşları durdurduğunu bildirdi.

17.03.2020 01:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:16
SHGM'den 6 ülkeye daha uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 08.00 itibarıyla 6 ülkeye daha uçuşları durdurduğunu bildirdi.

SHGM'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar kapsamında saat 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar durduruldu.

Bu çerçevede, bahse konu ülkelerin taşıyıcıları bugün en son ilgili ülkenin lokal saati ile 08.00'de yolculu olarak kalkış yapabilecek ve bunların Türkiye'ye inişine izin verilecek. Söz konusu saatten sonra ilgili ülkelerin taşıyıcıları sadece Türkiye'de kalan kendi vatandaşlarını almak için boş olarak Türkiye'ye gelebilecek. Kargo uçuşları devam edecek.

Yerli taşıyıcıların ilgili ülkelere gidiş uçuşlarının son kalkışının bugün Türkiye saati ile 08.00 itibarıyla tamamlanması, dönüş uçuşları için yine aynı tarih ve ilgili ülkenin lokal saatiyle yine 08.00'de son kalkışının yapılmış olması gerekecek. Söz konusu saatten sonra bu ülkelere, ilgili ülkenin halihazırda geliş uçuşları için durdurma kararı yok ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmaksızın yolcu uçuşu düzenlenebilecek ancak uçuşların dönüşü boş olacak.

Söz konusu uygulama koltuk konfigürasyonundan bağımsız olarak tüm yolculu uçuş türlerini kapsayacak.

Bahsedilen boş uçuşlar dışında söz konusu ülkelerden yerli/yabancı hiçbir sefere izin verilmeyecek.

Bununla birlikte, yerli/yabancı taşıyıcılar, yurt dışından Türkiye'ye düzenleyeceği tüm uçuşlarda son 14 gün içinde durdurma kararı alınan ilgili ülkelerde bulunmuş olan yolcuları uçuşlarına kabul etmeyecek.

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Kaynak: AA

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