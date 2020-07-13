SHGM: 64 bin 635 onaylı İHA pilotu var SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 64 bin 635 İHA pilotu olduğunu açıkladı.

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 64 bin 635 İHA pilotu olduğunu açıkladı.

SHGM, Twitter hesabından İHA Kayıt Sistemi ile ilgili güncel bilgiler paylaştı. Buna göre, son 3 ayda kayıt sistemine 168 farklı ülkeden giriş yapıldı. İHA Kayıt Sistemi'ni kullanan etkin kullanıcı sayısı son 1 günde 18 bin, 7 günde 91 bin, 30 günde 268 bin kişi oldu.

Sistemin teknik alt yapısının her geçen gün geliştirildiği ve tüm taleplere mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yanıt verilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Bugün itibariyle sisteme kayıtlı 293 bin 907 birey, 39 bin 85 İHA ve 64 bin 635 onaylı İHA pilotu bulunmaktadır. Mevzuatlar kapsamında cezalı duruma düşmemek için İHA Kayıt Sistemi'nde kaydı olmayan azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri İHA'ları yurt içinde satın almayınız" denildi.

Mevzuat, ağırlığı 500 gram ve üstü İHA satanların, alanların, üretenlerin, ithal edenlerin ve uçuranların İHA Kayıt Sistemi'nde kayıt işlemi yapmalarını zorunlu kılıyor.

Kaynak: DHA