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Sheriff'in Real Madrid galibiyeti dünya basınında

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Sheriff'in Real Madrid galibiyeti dünya basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı kazanan ilk Moldova kulübü Sheriff'in deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yenmesi dünya basınında büyük yankı buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı kazanan ilk Moldova kulübü Sheriff'in deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yenmesi dünya basınında büyük yankı buldu.

İspanya'nın Marca gazetesi, Real Madrid'in Sheriff karşısında "Avrupa tarihinin en çarpıcı ve şok edici" yenilgilerinden birini aldığını yazdı.

Benzema'nın golü ve Real Madrid'in ikinci yarıdaki baskılı oyununun, futbolseverlerin ev sahibi ekibin galip geleceğine inanmasını sağladığını aktaran Marca, "Sebastien Thill, son dakikalardaki golüyle sadece İspanya başkentine değil tüm Avrupa kıtasına şok dalgaları gönderdi." yorumunu yaptı.

AS gazetesinde yer alan maçla ilgili haber de, "Sheriff, Real Madrid taraftarlarına en aşağılayıcı gecelerden birini yaşattı. Kuralar çekildiğinde D Grubu'nda Sheriff'in sadece sayıları tamamlaması bekleniyordu. Ama kimse Thill'in Santiago Bernabeu'daki şok dalgalarını beklemiyordu." ifadeleri yer aldı.

Fransız L'Equipe gazetesi, yakaladığı sayısız fırsatı değerlendiremeyen Real Madrid'in evinde mağlubiyete engel olamadığını kaydetti.

Karşılaşmanın favorisi Real Madrid'in tüm maçı domine ettiğini aktaran L'Equipe, "Thill, kaleci Courtois'nın kalesine düşen bir füze ateşledi. Turnuvanın küçük takımı, favorilerden birini yenerek D Grubu liderliğine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz yayın kurumu BBC, tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde boy gösteren Sheriff'in müzesinde 13 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Real Madrid'i deplasmanda yenerek rakibine tarihinin en büyük şoklarından birini yaşattığını yazdı.

Sheriff'in gruptaki ilk maçta da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 2-0 yendiğini hatırlatan BBC, Moldova ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak "bir bilinmeyene" adım attığını ancak aldığı sonuçlarla Avrupa futbolunu için de aynı durumun geçerli olduğunu gösterdiği yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde kadro değeri ve kulüp tarihindeki başarıları açısından küçük takımların kendilerine göre daha büyükleri yendiği maçlardan bir liste yapan Daily Mail gazetesi, Sheriff'in dünkü galibiyetiyle ilgili "Yukarıdaki şokların hiçbiri Moldova ekibinin Madrid'deki çarpıcı galibiyetinin yanına yaklaşamaz." ifadesini kullandı.

İspanyol ekibinin eski günlerindeki gibi çok güçlü bir kadroya sahip olmasa da Karim Benzema, Vinicius Junior ve Eden Hazard gibi isimlerle rakibini yenebilecek durumda olduğunu kaydeden Daily Mail, Sheriff'in iki golünü de kiralık oyuncularının attığına dikkati çekti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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