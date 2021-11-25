- Shenzhou-13 uzay aracının güneş panelleri radyasyona dayanıklı özel bir camla kaplandı

PEKİN - Çin, geçtiğimiz Ekim ayında uzaya fırlattığı mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-13'ün güneş panellerine, Çin merkezli Qinhuangdao Xingjian Özel Cam Şirketi tarafından özel olarak geliştirilen yaklaşık 20 bin adet radyasyona dayanıklı güneş paneli camı ile kapladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Çin, mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-13'ü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatarak, 6 ay sürecek bir görev için uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye 3 taykonot göndermişti. Shenzhou-13'ün fırlatılmasının ardından Çin merkezli Qinhuangdao Xingjian Özel Cam Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Shenzhou-13'ün güneş panellerinin camlarının şirket tarafından geliştirilen yaklaşık 20 bin adet radyasyona dayanıklı güneş paneli camı ile kapladığı kaydedildi. Güneş panellerini uzaydaki zararlı iyonların etkisinden koruyabilen bu özel camları geliştirilmesinin 1 yıldan uzun sürdüğünü belirten şirket, bugüne dek Çin'in uzay araçları için 7 milyon adetten fazla cam ürettiğini ve Tianhe çekirdek modülünün güneş panelleri üzerindeki radyasyona dayanıklı esnek cam kaplamanın da kendileri tarafından geliştirildiğini bildirdi.

Qinhuangdao Xingjian şirketinin Başkanı Lu Yong yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce, uzay aracındaki bu tür camların radyasyona dirençli olabilmesi ve birkaç yüz santigrat derece aralığındaki sıcaklık değişimlerine dayanabilmesi gerekiyor. Uzay söz konusu olduğunda önemsiz bir konu yoktur. Tüm bu sistemler, uzay mühendisliğinin alt bölümlerindeki ürünler, uzun vadede uzay aracımızın normal çalışması için çok önemli olacak. Bu nedenle cam kaplama kesinlikle göz ardı edilebilecek bir konu değil" ifadelerini kullandı.

Çin'in uzay programı için rekor olan 6 aylık süre boyunca yörüngede kalacaklar

Shenzhou-13 programı kapsamındaki ekip, ülkenin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonotu Zhai Zhigang, Çin'in uzay istasyonunu ziyaret edip araç dışı faaliyetler gerçekleştirecek ilk kadın taykonot olan Wang Yaping ve uzaya ilk kez çıkan taykonot Ye Guangfu'dan oluşuyor. Ekibin bu yıl Haziran ile Eylül ayları arasında uzayda olan Shenzhou-12 mürettebatının 3 aylık görev süresini geçmesi ve Çin'in insanlı uzay görevi süresinde yeni bir rekora imza atması planlanıyor. Taykonotlar uzayda geçireceği 6 ayın ardından dönüş kapsülünü kullanarak Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng'e iniş yapacak.