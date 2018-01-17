Shell ile Telefonunuz Bileğinizde..

Akıllı saatler, telefonunuzu cebinizden veya çantanızdan çıkartmadan iletişim kurabilmenize imkan tanıyorlar ama ya kolunuzdaki cihaz aslında telefonunuz olsaydı ne olurdu?

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The Shell akıllı saat kısa bir süre içerisinde IndieGoGo kampanyasına başlayacak ve asla üretilmeyecek bir ürün olarak kalabilir ancak bu cihaz, telefon teknolojisini giyilebilirler ile birleştiren ilginç bir konsepte sahip.

Cihaz, siz onu vücudundan ayırıp iki yanında mikrofon ve kulaklık olarak kullanılan kolları açana kadar normal bir akıllı saat gibi gözüküyor ve bu kollar sayesinde rahatlıkla telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz.

Cihazın kendisi yüksek çekimli antenler ve 4G bağlantıya sahip olduğundan dolayı, hareket halindeyken kopma yaşamadan kullanmanız mümkün oluyor. Tahminen bu saate bir SIM kartı takmanız gerekiyordur ancak henüz bu durum Shell tarafından onaylanmış değil.

Ayrıca uzayan kollardan birinin arkasında 12MP 360-derecelik dönen bir kamera da bulunmakta ancak reklam videosu çok yüksek bir çekim kalitesi göstermemekte.

Bu kapanabilir kollar aynı zamanda saati şarj edebilmenize de imkan tanıyor. Hızlı bir şekilde bu kolları itmeye başladığınızda cihazın içerisindeki küçük bir jeneratör modülü, acil durumlarda cihazı kullanabilmenize imkan tanıyacak kadar enerji kazanmanızı sağlıyor.

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Her ne kadar bu saatin kısa bir süre içerisinde telefonunuzun yerini alacağını söylemek muhtemelen doğru bir tahmin olmasa da, bileğinizde taşınan bir telefonun nasıl olabileceğine dair ilginç fikirler sunmakta. Bununla beraber, Apple Watch 3 LTE de dahil olmak üzere piyasadaki bazı ürünler, saatiniz ile telefonunuzu bağlayarak direkt olarak telefonunuzdan arama yapabilmenize imkan tanımakta ve bu yüzden de Shell'in devrimsel bir yenilik sunduğunu söylemek pek mümkün değil.