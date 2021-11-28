ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı BC Vision Motorsport takımının pilotu Burak Çukurova kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, sezonun 6. ve son yarışı İstanbul Rallisi'yle tamamladı.

Anadolu yakasında koşulan ve 2 gün süren yarışın ardından şampiyonayı ilk sırada tamamlayan sporcular belli oldu.

BC Vision Motorsport takımının sürücüsü Burak Çukurova, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı kazandı.

Organizasyonda Castrol Ford Team markalar, BC Vision Motorsport ise takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Emre Hasbay İki Çeker ve Genç Pilotlar, Burak Erdener de İki Çeker Co-Pilotlar şampiyonluğunun sahibi oldu.

Üstün Üstünkaya Historic Ralli Pilotlar, Kerim Tar da Historic Ralli Co-Pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

Okan Tanrıverdi, 2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası birinciliğini, Sevilay Genç ise aynı kupada Co-Pilotlar birinciliğini elde etti.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son yarışında Gençler, İki Çeker ve Sınıf 4 kategorilerinde ise kupa Ali Türkkan'ın oldu. Ali Türkkan, sezonu gençlerde Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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