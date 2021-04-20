"Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası" Eskişehir'de başlayacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Shell Helix'in Türkiye'nin en önemli otomobil sporları serisi Türkiye ralli şampiyonasını bu sene de isim sponsoru olarak desteklediğini bildirdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Shell Helix'in Türkiye'nin en önemli otomobil sporları serisi Türkiye ralli şampiyonasını bu sene de isim sponsoru olarak desteklediğini bildirdi.

"Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında tüm önlemler alınarak, 24 Nisan'da Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil Eskişehir rallisi ile başlayacak.

TOSFED tarafından düzenlenen ve 6 ayaktan oluşan şampiyona, 24-25 Nisan'da Eskişehir rallisi ile başlayarak 23-24 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, dünya çapında otomobil sporlarına katkı veren bir marka ile iş birliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Shell Helix'in dünya otomobil sporları organizasyonlarında çalıştığı marka ve ekiplere, motor performanslarını yükseltmekte verdiği katkıyı biliyoruz. Shell Helix'in, 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'na da hem ismi ile hem de performansıyla değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası" takvimi şöyle:

23-24 Nisan: "ESOK Rally" (Eskişehir)

29-30 Mayıs: "Yeşil Bursa Rallisi" (Bursa)

3-4 Temmuz: "Hitit Rallisi" (Ankara)

7-8 Ağustos: "Kocaeli Rallisi" (Kocaeli)

4-5 Eylül: "Ege Rallisi" (Denizli)

23-24 Ekim: "İstanbul Rallisi" (İstanbul)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak