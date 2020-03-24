Shell harcamalarını 5 milyar dolar azaltacak Hollandalı Royal Dutch Shell, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından baş gösteren petrol fiyatlarındaki düşüş üzerine, 2020'de harcamalarını 5 milyar dolar azaltmayı planladığını duyurdu.

Hollandalı Royal Dutch Shell, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından baş gösteren petrol fiyatlarındaki düşüş üzerine, 2020'de harcamalarını 5 milyar dolar azaltmayı planladığını duyurdu.

Shell'den yapılan açıklamada, alınan bu mali tedbirle şirketin finansal gücü ve dayanıklılığının artırılmasının hedeflendiği ve bunun kriz sona erdiğinde firmanın ekonomik iyileşmesine yardımcı olacağı bildirildi.

Şirketin daha önce bu yıl için sermaye harcamalarını 25 milyar dolar olarak planlandığı kaydedilen açıklamada, "Alınan finansal önlem kapsamında, bu yıl operasyonel harcamaların yaklaşık 5 milyar dolar azaltılması planlanıyor. Önlemlerin nakit akışına 8-9 milyar dolar katkıda bulunmasını bekliyoruz. Ayrıca 25 milyar dolarlık hisse geri alımını durdurduk." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Royal Dutch Shell'in Üst Yöneticisi Ben van Beurden da "Petrol talebinin ciddi oranda düşmesi ve arzın hızla artması daha önce görülmemiş bir durum olabilir ancak Shell geçmişte piyasalarda meydana gelen pek çok dalgalanmayı bertaraf etmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA