Shell, Elektrikli Otomobillere Yatırım Yapıyor

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden olan Shell, yatırım kolu aracılığıyla Ample isimli girişime destek sağladı. Ample elektikli otomobillerin daha hızlı ve ucuz şarj edilmesini sağlayabilir.

Elektrikli otomobillerin otomobil sektöründeki toplam payı arttıkça petrol şirketlerinin de yönünü bu yeni sektöre çevirdiğibi görüyoruz. Bir süredir elektrikli otomobillerin araştırılmasında ve girişimlerin desteklenmesinde aktif rol oynayan Shell de bu şirketlerden biri. 2017 yılını 300 milyar doların üstünde gelirle kapatan şirket petrol dünyasındaki hakim konumunu elektrikli otomobil sektöründe de sürdürmek istiyor. Bunun için şirket geleceğin petrolü olarak nitelendirilen lityum iyon bataryaların en verimli şekilde nasıl şarj edileceğini araştırıyor.

Halihazırda şirket içinde araştırmalar sürerken şirketin yatırım kolu olan Shell Ventures, benzer amaç doğrultusunda hareket eden bir girişime finansal destek sağladığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Ample isimli girişime 31 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Henüz web sitesinde ürün ve hizmetleriyle ilgili açıklamaların yer almadığı Ample faliyetlerini gizlilik içinde yürütüyor ancak şirketin yatırım turunda yaptığı tanıtıma bakılırsa ilerleyen yıllarda Ample ismini sıkça duyabiliriz.

Şirket tarafından paylaşılan belgelere göre Ample; herhangi bir elektrikli aracı dakikalar içinde tamamen şarj eden, ekonomik, hızlı kurulabilen ve sürücülerin kolayca ulaşabileceği şekilde ölçeklendirilebilen bir platform geliştiriyor. Yani Ample aslında bütün elektrikli araçlara, gerekli noktalarda şarj hizmeti sunarak bir nevi günümüzün petrol şirketlerinin rolünü üstlenmeyi hedefliyor.