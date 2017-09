Shell Eco-Marathon Türkiye Heyecanı Başlıyor!

Dünyanın en önemli öğrenci-inovasyon yarışması Shell Eco-marathon, bu yıl 3.kez Türkiye'de düzenlenecek. 16-25 yaş arası öğrenciler, kendi tasarladıkları ve ürettikleri enerji tasarruflu prototip otomobillerle en az enerji harcamak üzere yarışacaklar. Yarışmanın ülkemizde düzenlenmesi, Türk gençlerinin mühendislik, inovasyon, enerji ve otomotiv teknolojileri konusunda gelişimini ve global platformda düzenlenen Shell Eco-marathon yarışmasında daha başarılı sonuçlara imza atmalarını sağlıyor. Bu yıl ilk kez Shell Eco-marathon Türkiye'ye, Türk takımlarının yanı sıra 4 farklı ülkeden öğrenciler de katılacak. Yarışma; Yunanistan, Bulgaristan, Slovakya ve Tunus'tan öğrencilere de ev sahipliği yapacak.

Shell Eco-marathon, her yıl Avrupa, Asya ve Amerika'daki bölgesel yarışmaların dışında dünya genelinde sadece 3 ülkede düzenleniyor. Bu özel yarışmaya ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Türkiye'de Shell Eco-marathon heyecanını yaşamak için, www.semturkiye.org sitesi üzerinden kayıt olarak 24 Eylül Pazar günü gerçekleşecek yarışmaya, inovasyon festivaline ve kapanış törenine ücretsiz katılabilecek.

Katılımcılar Shell Eco-marathon Türkiye kapsamında, farklı ülkelerden katılacak 25 öğrenci takımının tasarladıkları enerji tasarruflu araçların en az enerji harcamak üzere gerçekleştireceği yarış heyecanını yaşamanın yanısıra, Maker Çocuk ve Userspots tarafından düzenlenecek inovasyon atölyelerine çocuklarıyla birlikte katılabilecekler.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Türkiye'deki gençlerimizin teknoloji ve inovasyon alanında gelişimi, Türkiye'nin kalkınmasında da kilit rol oynuyor. Türkiye'de inovasyon alanındaki çalışmaların gelişmesi ve yaygınlaşması için önemli projelere imza atan Türkiye İhracatçılar Meclisi, otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve enerji sektörünün inovasyona en fazla yatırım yapan şirketlerinden biri olan Shell, küresel bir öğrenci-inovasyon yarışmasını Türkiye'ye taşıyarak gençlerimiz için çok önemli bir katkı sunuyor. Shell Eco-marathon Türkiye'nin 3. yılında gençlerimizin yarışmaya gösterdiği büyük ilgi, bizi inovasyon alanında yeni çalışmalar yapmak adına motive ediyor. Yarışmaya katılan öğrencilerimizin ileride fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bayrağı bizden devralarak başarılı işlere imza atacağına inancımız tam. Avrupa'daki yarışların adeta birebir örneğini yaşadığımız Shell Eco-marathon Türkiye'ye katılan takımlarımızın hepsine şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise gençleri inovasyona dair teşvik eden Shell Eco-marathon Türkiye'ye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek; "Bugüne dek TİM olarak gençlerimizi inovasyona, Ar-Ge'ye teşvik etmek ve bu sayede onların vizyonlarını daha da geliştirmek için çok sayıda çalışma yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Shell'in Eco-marathon yarışması da gençlerimizi yeni teknolojiler geliştirmeye, inovasyona AR-Ge'ye teşvik ediyor ve bu sayede sanayimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunuyor. Burada gördüğüm yenilikçi araçlar ve onları geliştiren gençlerimiz, sanayimizin ve ülkemizin geleceğinin teminatı. TİM olarak bu çok değerli organizasyonu Shell ile birlikte Türkiye'de düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Shell'e ve yarışmaya katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

TİM Sektörler Konseyi Otomotiv Endüstrisi Sektör Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu; dünyada yeni eğilimlerin olduğuna değinerek; "Yeni teknolojiler hızla geliştirilerek dünyaya yayılıyor. Özellikle sektörümüzde elektrikli araçlar artık çok daha fazla gündemde olacak. Gençlerin bu yarışmaya katacakları değeri, geliştirecekleri fikirleri çok önemsiyor, otomotiv sektörünün geleceğine hizmet edecek inovatif fikirlerin çıkacağına inanıyorum. Bu yarışma sayesinde; gençlerin farklı bakış açılarıyla sektöre yenilikler kazandıracağına inanıyorum.Gençlerimizin takım çalışması; endüstriyle tanışma, aracı finanse etme, sponsorları ikna etme, rekabet, yarışmacı ruh öğeleri ile tanışmaları; ileride yapacakları işler için kendilerine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Avrupa'da ilk kez 1985 yılında Fransa'da düzenlenen ve katılan öğrencileri enerji tasarrufu sağlayan araçlar tasarlamaya, üretmeye, test etmeye teşvik eden global platformda düzenlenen Shell Eco-marathon yarışmasında tüm dünyadan gençler, 1 litre yakıt veya 1 kWs enerji ile en uzun mesafeyi kat etmek için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmada her yıl yeni rekorlar kırılıyor. Yarışmanın başladığı yıl olan 1985'in kazanan aracı, Rotterdam'dan Londra'ya gidecek kadar verimliyken, 2016'da yarışmanın en iyi sonucuna imza atan Fransız Microjoule-La Joliverie takımı, 2606 km/lt'lik performansıyla birincilik kazandı. 1 litre yakıtla Londra'dan Edirne'ye kadar gidebilen bu araç, Shell Eco-marathon Avrupa'nın geçen yılın en verimli aracı oldu. Shell Eco-marathon'u geçtiğimiz yıl yaklaşık 30.000 ziyaretçi izledi. Pelé ve Kimi Räikkönen'in de ziyaretçiler arasında yer aldığı yarışma, Avrupa'nın en önemli öğrenci-inovasyon yarışmalarından biri olma özelliğine sahip. Geçtiğimiz yıl Türk öğrencilerin ürettiği araçlar, kendi kategorilerinde Avrupa'nın en verimli araçları arasına girmeyi başardı. İstanbul Üniversitesi HIDROIST takımı, hidrojenle çalışan şehir konsepti araçlarıyla Avrupa 5.'si olma başarısını gösterdi. Andolu Üniversitesi Hidroana takımı, hidrojenle çalışan prototip araçlarıyla Avrupa 7.'si oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi METU-CET takımı, elektrikle çalışan prototip araçlarıyla 24. olurken, İstanbul Teknik Üniversitesi Facilis takımı benzinle çalışan prototip araçlarıyla 27. sırada yarışmayı bitirmeyi başardı.

Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında başarı elde eden takımlar, Temmuz 2018'de Londra'da düzenlenecek Shell Eco-marathon Avrupa'ya katılım hakkı elde ederek, Avrupa'nın yaklaşık 30 ülkesinden gelen öğrencilerle yarışma fırsatına sahip olacaklar.