Sheidaev Takıma Katıldı

Trabzonspor'un transfer görüşmesi için izin verdiği Ramil Sheidaev, bir takımla anlaşamayınca Teknik Direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Slovenya kampına katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lublyuna şehri Kranj kasabasında, Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde sürdürüyor. Bu akşamki antrenmana sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Jose Sosa, Kamil Ahmet ve Castillo takımdan ayrı olarak sağlık ekibinin kontrolünde çalışma yaptı. Bordo-mavililer ise antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu antrenman sırasında Batuhan ve Yusuf hafif sakatlıklar yaşasa da çalışmaya devam etti. Bordo-mavili takımın Trabzon'daki kamp çalışması sırasında transfer görüşmesi yapması için izin verdiği Ramil Sheidaev, bir takımla anlaşamayınca Teknik Direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda Slovenya kampına katıldı. Sheidaev akşam antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

(İHA)