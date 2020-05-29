Shehu: Herkes Hazır, Futbola Dönmeyi İstiyor TFF 1’inci Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden Bursaspor’un ikinci kampı sürüyor. Ligin kalan 6 haftası için kondisyonunu depolamaya çabalayan Bursa temsilcisinde, orta sahanın deneyimli oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu.

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor'un ikinci kampı sürüyor. Ligin kalan 6 haftası için kondisyonunu depolamaya çabalayan Bursa temsilcisinde, orta sahanın deneyimli oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu. Kaynak: Dugout