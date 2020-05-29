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Shehu: Herkes Hazır, Futbola Dönmeyi İstiyor

TFF 1’inci Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden Bursaspor’un ikinci kampı sürüyor. Ligin kalan 6 haftası için kondisyonunu depolamaya çabalayan Bursa temsilcisinde, orta sahanın deneyimli oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu.

29.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:10

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor'un ikinci kampı sürüyor. Ligin kalan 6 haftası için kondisyonunu depolamaya çabalayan Bursa temsilcisinde, orta sahanın deneyimli oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu.

Shehu: Herkes Hazır, Futbola Dönmeyi İstiyor
Kaynak: Dugout

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