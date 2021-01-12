Sheffield Utd - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Sheffield Utd - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

12.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:00
Sheffield Utd - Newcastle İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Sheffield Utd - Newcastle maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Sheffield Utd - Newcastle maçıdır. Peki Sheffield Utd - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

SHEFFİELD UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sheffield Utd - Newcastle maçı 12 Ocak Salı günü (yani bugün) akşam saat 21:00'da başlayacaktır.

SHEFFİELD UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sheffield Utd - Newcastle maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

SHEFFİELD UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bramall Lane Stadyumu, Sheffield'da oynanacak.

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