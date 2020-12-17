Sheffield Utd - Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sheffield Utd - Manchester Utd maçı hangi kanalda?

17 Aralık'ta oynanacak olan, Sheffield Utd - Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sheffield Utd - Manchester Utd maçı hangi kanalda? Sheffield Utd - Manchester Utd canlı İzle!

17 Aralık'ta oynanacak olan, Sheffield Utd - Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sheffield Utd - Manchester Utd maçı hangi kanalda? Sheffield Utd - Manchester Utd canlı İzle! İşte detaylar

Sheffield Utd - Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Sheffield Utd ve Manchester Utd 17.12.2020 Perşembe günü İngiltere Premier Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Idman TV canlı yayınlıyor.

Sheffield Utd Manchester Utd Hangi Tarihte?

Sheffield Utd Manchester Utd Futbol karşılaşması tarihi 17.12.2020

Sheffield Utd Manchester Utd Hangi Kanalda?

Sheffield Utd - Manchester Utd maçını Idman TV canlı olarak yayınlayacak

Sheffield Utd Manchester Utd Maçı Hangi Gün?

Sheffield Utd - Manchester Utd maçı Perşembe günü oynanacak

Sheffield Utd Manchester Utd Saat Kaçta?

Sheffield Utd - Manchester Utd Maçın başlama saati 23:00

Sheffield United-Manchester United

> 32,702 kişi kapasiteli Bramall Lane Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.

> İngiltere Premier Ligi 2020/2021 Sezonu 13. Hafta mücadelesinde, 1 puan -16 averaj ile son sırada bulunan Sheffield United, 20 puan 2 averaj ve 9. sırada yer alan Manchester United ile karşı karşıya geliyor.

Sheffield United-Manchester United maçının eksikler listesi:

Sheffield United'da Jack O'Connell, Manchester United'da ise Phil Jones sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Sheffield United-Manchester United arasındaki son maçların detaylı istatistikleri:

Sheffield United 1, Manchester United 8 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sheffield United 6 gol atarken, Manchester United 21 golle karşılık verdi.

4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

3 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Sheffield United 2 ve Manchester United 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.