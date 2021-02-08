Sheffield United – Chelsea maç özeti! Sheffield United – Chelsea maç izle! Sheffield United – Chelsea maç kaç kaç bitti?
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Sheffield United – Chelsea maç özeti! Sheffield United – Chelsea maç izle! Sheffield United – Chelsea maç kaç kaç bitti?

08.02.2021 01:16 | Son Güncelleme: 08.02.2021 01:21
Sheffield United – Chelsea maç özeti! Sheffield United – Chelsea maç izle! Sheffield United – Chelsea maç kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig 23.haftasında Sheffield United – Chelsea maçı karşılaşması gerçekleşti. Sheffield United – Chelsea maç özeti! Sheffield United – Chelsea maç izle! Sheffield United – Chelsea maç kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig 23.haftasında Sheffield United – Chelsea maçı karşılaşması büyük bir heyecanla dünyada takip edildi. Sheffield United – Chelsea 1 - 2 skorla Chelsea galip geldi. Peki Sheffield United – Chelsea maç özeti! Sheffield United – Chelsea maç izle!Sheffield United – Chelsea maç kaç kaç bitti?

SHEFFİELD UNİTED – CHELSEA MAÇ ÖZETİ! SHEFFİELD UNİTED – CHELSEA MAÇ İZLE!

İngiltere Premier Lig 23.haftasında Sheffield United – Chelsea maçında Chelsea rüzgarı devam etti. Chelsea, Sheffield United'ı 2 - 1 mağlup ederek maçta galibiyet elde etti. Ev sahibiSheffield United, 43 dakikada Mason Mount'tan ve 58. dakikada Jorginho'dan gol yedi.Son üç maçında galibiyet kazanan Chelsea 39 puanla 5. sırada yer alırken, Sheffield ise11 puanla kaldı.

SHEFFİELD UNİTED – CHELSEAMAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

7 Şubat Pazar günü Türkiye saatiyle gerçekleşen İngiltere Premier Lig Sheffield United – Chelsea maçı 1- 2 skorla Chelsea mücadeleyi kazandı.

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