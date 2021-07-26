shecreated Orgless ayrılığı hakkında açıklamada bulundu!

shecreated'in ayrılığı hakkındaki açıklamaları haberimizde!

Hepimizin tanıdığı başarılı PUBG oyuncusu shecreated Orgless ayrılığı hakkında açıklamada bulundu.

Fatih Berat "shecreated" Yağcı, Orgless takımından ayrıldığını ve ayrılığının sebebini kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Fatih Berat Yağcı ayrılığı hakkında "Orgless takımından ESL Grand Finallerin 2.günü takım arkadaşlarım tarafından takım artık fayda sağlayamadığımdan dolayı çıkarılma kararı alındı.Takım içinde ki bazı sıkıntılar yüzünden oyun içi isteğim kaçtığından dolayı tam performans veremediğim söylendi. @QuetpaPUBG @xLyron @ThenderlostPUBG ileriki kariyerlerinde başarılar diliyorum." detaylarına değindi. Shecreated'ın yaptığı bu açıklamaya takipçileri çok şaşırdı ve şaşkınlıklarını dile getirdi.

Fatih Berat Yağcı'nın kariyerine yeni bir takımda devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Playerbros ekibi olarak Fatih Berat Yağcı'ya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros