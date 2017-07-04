Sharp'tan Yüzde 100 Çerçevesiz Telefon

Sharp'tan Yüzde 100 Çerçevesiz Telefon

Sharp'ın bu yeni telefon tasarımı, çerçevesiz telefon trendinin son noktasına ulaşıldığını gösteriyor olabilir!

Sharp'tan Yüzde 100 Çerçevesiz Telefon