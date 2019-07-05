Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce Türkiye'de Gaziantep Basketbol ve Muratbey Uşak formalarını da terleten 28 yaşındaki basketbolcu, 1,96 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Kaynak: AA