Shantae 1 Switch'te de ulaşılabilir olacak

Oyunseverleri heyecanlandıran haber WayForward'dan geldi. Yapılan duyuruya göre Shantae 1 yakında Switch'e geliyor.

Merakla beklenen Shantae oyunu oyunseverleri heyecanlandırmış durumda. Söylenen haberlere göre yakın bir zamanda Switch'e gelecek.

İlk olarak 2005 senesinde oyunseverler ile buluşturulan ve Game Boy Color'ın en sevilen oyunlarından biri olan Shantae oyunu Switch'e geliyor.

Tasarlayıcı WayForward, aksiyon ve macera dolu oyunu olan Shantae'nin 22 Nisan'da çıkışını gerçekleştireceğini duyurdu.

Oyunun modları ise Game Boy Color ve Game Boy Advance olacak.

SHANTAE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1

İşlemci: 2.2 GHz Dual-Core CPU with Hyper Threading

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 310 or equivalent (it must be able to manage Pixel Shader 3.0) with at least 1GB of display memory

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

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