Shantae 1 Switch'te de ulaşılabilir olacak
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Shantae 1 Switch'te de ulaşılabilir olacak

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Shantae 1 Switch'te de ulaşılabilir olacak

Oyunseverleri heyecanlandıran haber WayForward'dan geldi. Yapılan duyuruya göre Shantae 1 yakında Switch'e geliyor.

Merakla beklenen Shantae oyunu oyunseverleri heyecanlandırmış durumda. Söylenen haberlere göre yakın bir zamanda Switch'e gelecek.

İlk olarak 2005 senesinde oyunseverler ile buluşturulan ve Game Boy Color'ın en sevilen oyunlarından biri olan Shantae oyunu Switch'e geliyor.

Tasarlayıcı WayForward, aksiyon ve macera dolu oyunu olan Shantae'nin 22 Nisan'da çıkışını gerçekleştireceğini duyurdu.

Oyunun modları ise Game Boy Color ve Game Boy Advance olacak.

SHANTAE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum
  • İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1
  • İşlemci: 2.2 GHz Dual-Core CPU with Hyper Threading
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 310 or equivalent (it must be able to manage Pixel Shader 3.0) with at least 1GB of display memory
  • DirectX: Sürüm 9.0
  • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows®8 or Windows®10
  • İşlemci: AMD Phenom(TM) II X6 1035T Processor @ 2.6GHz/ Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.4GHz or higher
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7800 Series/ NVIDIA GeForce GTX 460 or higher
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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