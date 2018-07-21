Shanghai Ranking 2018 Küresel Akademik Sıralaması

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Shanghai Ranking 2018 Küresel Akademik Sıralamasının "Eğitim" kategorisinde 9 Türk üniversitesi arasına girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada SAÜ'nün, Shanghai Ranking'in 2018 yılı Küresel Akademik sıralamasında "Eğitim" kategorisinde ilk 500'e girme başarısı gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, sıralamaya Türkiye'den 9 üniversitenin girebildiği listede Sakarya Üniversitesinin yanında, Hacettepe, Gazi, Orta Doğu Teknik, Anadolu, Karadeniz Teknik, Abant, Ankara ve Atatürk üniversitelerinin yer aldığı kaydedildi.

Görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bu gelişmenin SAÜ'nün birikiminin ve potansiyelinin açık en son göstergelerinden birisi olduğunu ifade etti.

Savaşan, SAÜ'nün temel fonksiyonlarının tamamında gelişme potansiyeline sahip olduğunu, başta öğretim elemanları olmak üzere tüm çalışanların üstün gayretleriyle bu gelişimin devam edeceğini kaydetti.

Shanghai Ranking 2018 Sıralaması, kurumlar, doğa bilimleri, mühendislik, yaşam bilimleri, tıp bilimleri ve sosyal bilimler genelinde 54 ayrı başlıktan oluşuyor. Üniversitelerin sıralamaya dahil edilmeleri için 2012-2016 döneminde asgari sayıda araştırma yayınına sahip olmaları gerekiyor.