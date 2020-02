Shane Larkin Söylenen olumsuz sözler, en önemli motivasyon kaynağım oldu

13.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:54

Kobe Bryant'ın tavsiyelerini asla unutmayacağım

Ersan, Cedi ve Furkan ile oynayacağım için mutluyumBarcelona, Efes 'ten sonra NBA oyununa en yatkın takımAvrupa benim için daha iyi bir fırsattıDoğuş Balbay Üniversitede çok zorlu dönemler yaşadımMilli formayı giymek, farklı bir duyguSporun içinde olmasaydım mühendis olmak isterdim Türk milli takımında forma giyecek olan ABD'li oyuncu Larkin ve Anadolu Efes takımı kaptanı Doğuş Balbay Gelecekte bir gün, meslekte ilk gün konulu panelde öğrenciler ile buluştu Ata SELÇUK - Ali DANAŞ - Sezer AFŞAR İSTANBUL, - Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ve takım kaptanı Doğuş Balbay, bir panele katılarak öğrencilerin sorularını cevapladı ve tavsiyelerde bulundu.Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin ile takım kaptanı Doğuş Balbay, Okyanus Koleji'nin Halkalı kampüsünde düzenlediği Gelecekte bir gün, meslekte ilk gün isimli panele katılarak öğrencilerle buluştu. Shane Larkin, profesyonel bir basketbolcu olma aşamasında yaşadığı zorluklardan bahsederken, Doğuş Balbay da öğrencilere sporun yanında eğitimin de çok önemli olduğunun vurgusunu yaptı.DOĞUŞ BALBAY ÜNİVERSİTEDE ÇOK ZORLU DÖNEMLER YAŞADIMTeksas Üniversitesi'nde burslu okurken iki defa diz sakatlığı geçirdiğini ama buna rağmen hedefleri doğrultusunda pes etmediğini söyleyen Balbay, Birçok kişi ben bu sakatlıkları yaşadığımda kariyerim bitti gözüyle bakıyordu. Ben hiç geri adım atmadım. Basketbol sahasına geri dönmek için elimden geleni yaptım ve bu ciddi sakatlıkların üstesinden gelmeyi başardım dedi. Balbay, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üniversitede spor yapabilmek için not ortalamasının önemli olduğunu da vurgulayarak, İyi bir öğrenci olmaya gayret ettim. Belli bir not ortalamasının altındaysanız size, basketbol oynama, antrenmana katılma izni vermiyorlar. O yüzden her zaman not ortalamamı da yüksek tutmaya çalıştım. Yeri geldiğinde etütlere katıldım. Bu şekilde diplomamı alıp hedefime ulaştım diye konuştu.MİLLİ FORMAYI GİYMEK FARKLI BİR DUYGUPanelde yer alan Okyanus Koleji öğrencisinin sorduğu, Kulüp takımı ile milli takım için oynama konusunda ne gibi farklılıklar var sorusuna ise Doğuş Balbay şu cevabı verdiMilli forma için tüm ülkeyi temsil ediyorsunuz. 80-83 milyon kişi sahada olan oyuncuları destekliyor. Çok büyük bir gücü var. Türk armasını göğsünüzde taşıdığınızda bu farklı bir gurur oluyor. Onun yeri çok ayrı. Geçmişin de çok büyük başarılı olan Anadolu Efes'te de oynamak büyük gurur ama kıyaslamak zor. Milli takım için oynamak ayrı bir duygu.SPORUN İÇİNDE OLMASAYDIM MÜHENDİS OLMAK İSTERDİMDoğuş Balbay, sporun içinde olmasaydı mühendis olabileceğini ifade ederek, Babam makine mühendisi. Onun izinde gidip makine mühendisi olmak isterdim ama sporun içinde kalsaydım, basketbol olmasaydı futbola yönelirdim şeklinde konuştu.SHANE LARKIN BENİM HAKKIMDA SÖYLENEN OLUMSUZ SÖZLER, EN ÖNEMLİ MOTİVASYON KAYNAĞIM OLDUTürkiye A Milli Takımı'nda oynamayı seçen ABD'li yıldız basketbolcu Shane Larkin ise okulun kendisi için de çok önemli olduğuna vurgu yaparak, Okul benim için önemliydi. Miami Üniversitesi'nde iyi oyuncularla birlikte oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Üniversitedeki takımımız çok iyiydi ve konferans şampiyonluğu yaşadık. İki defa ayak bileğimden ciddi sakatlık yaşadım ve o dönemde benim kariyerimin bittiğini söyleyenler oldu ama ben çalışmaya devam ettim ve benimle ilgili söylenen olumsuz sözler, en önemli motivasyon kaynağım oldu ifadelerini kullandı.KOBE BRYANT'IN TAVSİYELERİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIMGeçirdiği bir helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant ile ilgili de konuşan Larkin, NBA'de oynadığı dönemde Bryant'a karşı forma giymenin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu söylerken, Kobe Bryant'ın Lakers formasıyla emekli olduğu yıl, ona karşı oynama fırsatım olmuştu. O benim için inanılmaz bir deneyimdi. Tüm zamanların en iyi oyuncularından birisiydi. Onun gibi yaşayan bir efsaneye karşı oynayabilmek, hayallerin gerçek olması gibiydi. Lakers'a karşı oynadığımızda bizim soyunma odamıza geldiğini hatırlıyorum. 22 yaşındaydım o dönemde. Bize, 'inanmaya ve sıkı çalışmaya devam edin, hayatta her şey mümkün' diyerek tavsiyelerde bulunmuştu. Yaşananlar çok trajikti. Tavsiyelerini asla unutmayacağım, o her zaman bir efsane olarak kalacak açıklamasında bulundu.BARCELONA, EFES'TEN SONRA NBA OYUNUNA EN YATKIN TAKIMBir öğrencinin sorduğu, Avrupa basketbolunda, NBA düzenine en yatkın takım hangisi sorusuna ise Larkin, Anadolu Efes'ten sonra Barcelona cevabını vererek, Barcelona, yüksek kalitede oyunculara sahip. Birçok oyuncunun NBA deneyimi var. Yüksek bir hızda oyun oynuyorlar diye konuştu.NBA İLE EUROLEAGUE ARASINDAKİ EN BÜYÜK FARKShane Larkin, NBA ile Eurolegue arasındaki farklılıklardan da bahsederek, NBA'de daha çok bire bir oyun görüyorsunuz, çok fazla takımsal organizasyon yok. Avrupa basketbolu ise çok daha fazla takım oyununa dayalı. Bir oyuncunun neredeyse bütün şutları kullandığını pek göremezsiniz. Herkes, tek bir hedef için savaşıyor. Bunun en büyük fark olduğunu söyleyebilirim ifadelerini kullandı.ERSAN, CEDİ VE FURKAN İLE OYNAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUMTürk milli takım formasını giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Larkin, Ersan, Cedi ve Furkan ile şu ana kadar tanışma fırsatım olmadı. Onlarla birlikte oynayacağım için mutluyum. Birlikte iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum açıklamasında bulundu.AVRUPA, BENİM İÇİN DAHA İYİ BİR FIRSATTINBA'de oynarken Avrupa basketboluna dönüş sürecini de anlatan Larkin, Avrupa, benim için oynama konusunda daha iyi bir fırsattı. NBA'de fazla süreler alma şansı bulamadım. Oyuncu olarak gelişim göstermek, yapabildiklerimi daha iyi noktaya getirmek için Avrupa'ya geri döndüm. Burada geçirdiğim her yıl, gelişim gösterdiğimi düşünüyorum dedi.ÖĞRENCİLER, PANELE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Öte yandan öğrenciler, Larkin ve Doğuş Balbay'ın katılım gösterdiği panele yoğun ilgi gösterdi. Panelin yapıldığı Halkalı Okyanus Koleji salonunu dolduran öğrenciler, salona giriş yaptıkları andan itibaren oyuncuları büyük bir coşku ile karşıladı. İki önemli oyuncuyu okullarında ağırladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, Shane Larkin ve Doğuş Balbay'ın hem oyunlarını hem de karakterlerini örnek aldıklarını vurgularken, düzenlenen panelin de kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA